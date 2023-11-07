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Serdar Ortaç önce mal varlığını sonra da vasiyetini açıkladı! Tüm mal varlığı onlara kalacak! Evi, arabası derken...

Bir süredir yaptığı canlı yayınlar ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç önce vasiyetini sonra mal varlığını açıkladı... Son dönemin olay adamı Serdar Ortaç'ı herkes genelde borçlarıyla biliyor. Borçlarını kapattığını söyleyen Ortaç'in vasiyetine dair yaptığı açıklama bir anda gündeme bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 16:02 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:35
Serdar Ortaç önce mal varlığını sonra da vasiyetini açıkladı! Tüm mal varlığı onlara kalacak! Evi, arabası derken... 1

Son dönemde paylaşımlarıyla tepki çeken Serdar Ortaç yoğun konser temposuna da devam ediyor.

Serdar Ortaç önce mal varlığını sonra da vasiyetini açıkladı! Tüm mal varlığı onlara kalacak! Evi, arabası derken... 2

Canlı yayında eski eşi Chloe hakkında söyledikleriyle çok konuşulan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde de müziği bırakacağını duyurmuştu.

Serdar Ortaç önce mal varlığını sonra da vasiyetini açıkladı! Tüm mal varlığı onlara kalacak! Evi, arabası derken... 3

2024'te müziği bırakacağını "Ben de köye yerleşeceğim, bu son veda turnem. 60 ili gezip bitireceğim, emekli olacağım" sözleriyle duyuran şarkıcı MS hastalığı nedeniyle sağlık sorunları da yaşıyor.

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