Serdar Ortaç önce mal varlığını sonra da vasiyetini açıkladı! Tüm mal varlığı onlara kalacak! Evi, arabası derken...

Bir süredir yaptığı canlı yayınlar ve eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç önce vasiyetini sonra mal varlığını açıkladı... Son dönemin olay adamı Serdar Ortaç'ı herkes genelde borçlarıyla biliyor. Borçlarını kapattığını söyleyen Ortaç'in vasiyetine dair yaptığı açıklama bir anda gündeme bomba gibi düştü.