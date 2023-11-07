13 yıl dile kolay! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Erman’ı Levent Özdilek’in büyük aşkı bakın kim! “Belki de kimselere göstermeden evlenmişizdir”

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Erman karakterini canlandıran Levent Özdilek'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bir röportajında "Belki de kimselere göstermeden evlenmişizdir" diyen oyuncunun özellikle 13 yıllık büyük aşkı araştırıldı. Bakın Levent Özdilek gönlünü kime kaptırmış...