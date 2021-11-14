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Haberler Magazin İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem'e bakın pazar gününe damga vurdu

İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem'e bakın pazar gününe damga vurdu

İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem'e bakın, paylaştığı o kareyle pazar gününün en çok konuşulan isimlerinden oldu ünlü şarkıcı... Geçtiğimiz günlerde çirkin olduğu şeklinde ithamların yer aldığı yorumlarla karşılaşan şarkıcı İrem Derici, bu tarz yorum yapanları hedefine almış ve bir takipçisinin, Derici'nin hep kötü çıktığı fotoğraflarının kullanılmasına tepki gösterdiği ifadelerin yer aldığı yorumuna, 'Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum.' şeklinde yanıt vermişti. Derici son yayınladığı fotoğrafla yine adından söz ettirmeyi başardı.

14.11.2021 14:07 - Son Güncelleme: 14.11.2021 14:16
İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem’e bakın pazar gününe damga vurdu

İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem'e bakın, yayınladığı kareyle pazar gününe damga vurdu...

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İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem’e bakın pazar gününe damga vurdu

Sosyal medya hesabına gelen yorumlarda sürekli çirkin olduğu şeklinde ithamlarla karşılaşan ünlü şarkıcı İrem Derici, sessizliğini bozdu. Derici, kendisine bu yorumlarda bulunanları hedefine aldı.

İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem’e bakın pazar gününe damga vurdu

Bir takipçisinin, hep kötü çıktığı fotoğraflarının kullanılmasına tepki gösterdiği ifadelerin yer aldığı yorumuna yanıt veren Derici, şu ifadeleri kullandı:

İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem’e bakın pazar gününe damga vurdu

"ÇOK GÜZELLEŞTİM

"Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum..."

İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem’e bakın pazar gününe damga vurdu

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen İrem son olarak yayınladığı kareyle yine adından söz ettirdi.

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