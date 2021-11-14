İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem'e bakın pazar gününe damga vurdu
İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem'e bakın, paylaştığı o kareyle pazar gününün en çok konuşulan isimlerinden oldu ünlü şarkıcı... Geçtiğimiz günlerde çirkin olduğu şeklinde ithamların yer aldığı yorumlarla karşılaşan şarkıcı İrem Derici, bu tarz yorum yapanları hedefine almış ve bir takipçisinin, Derici'nin hep kötü çıktığı fotoğraflarının kullanılmasına tepki gösterdiği ifadelerin yer aldığı yorumuna, 'Aşkım o kadar güzelleştim ki yediremiyorlar. Ben bile kendime bakmaya doyamıyorum. Şiir gibi kadın oldum.' şeklinde yanıt vermişti. Derici son yayınladığı fotoğrafla yine adından söz ettirmeyi başardı.
14.11.2021 14:07
- Son Güncelleme: 14.11.2021 14:16
İrem Derici sütyenli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Ayna karşısında fotoğraf çeken İrem'e bakın, yayınladığı kareyle pazar gününe damga vurdu...
Sosyal medya hesabına gelen yorumlarda sürekli çirkin olduğu şeklinde ithamlarla karşılaşan ünlü şarkıcı İrem Derici, sessizliğini bozdu. Derici, kendisine bu yorumlarda bulunanları hedefine aldı.