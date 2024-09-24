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Alpay’ın son hali ortaya çıktı! “Bu halini görünce çok üzüldüm”

Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Gözlerin ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı Alpay, bir sosyal medya fenomeninin paylaşımında ortaya çıktı. Son hali paylaşılan Alpay'ı görenler şaşıp kaldı. Ünlü şarkıcı için "Bu halini görünce çok üzüldüm", "Zaman çok hızlı geçiyor" yorumlarında bulundu. İşte Alpay'ın son hali!

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 11:22 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 11:27
Alpay’ın son hali ortaya çıktı! Bu halini görünce çok üzüldüm 1

Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi hit şarkılara imza atan şarkıcı Alpay, bir sosyal medya fenomeninin paylaşımında ortaya çıktı.

Alpay’ın son hali ortaya çıktı! Bu halini görünce çok üzüldüm 2

Sosyal medya fenomeni Murad Salahlı, uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Alpay'ın son halini Instagram'da yayınladı.

Şarkıcı Alpay'ın son haline bakın!

Alpay’ın son hali ortaya çıktı! Bu halini görünce çok üzüldüm 3

Alpay'ı ziyaret ettiği anları yayınlayan Salahlı, gönderisine şu mesajı yazdı: "Bugün Türk pop müziğinin temel taşlarından, yaşayan efsane sevgili Alpay'ı Bodrumda evinde ziyaret ettim.

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