Alpay’ın son hali ortaya çıktı! “Bu halini görünce çok üzüldüm”

Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Gözlerin ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı Alpay, bir sosyal medya fenomeninin paylaşımında ortaya çıktı. Son hali paylaşılan Alpay'ı görenler şaşıp kaldı. Ünlü şarkıcı için "Bu halini görünce çok üzüldüm", "Zaman çok hızlı geçiyor" yorumlarında bulundu. İşte Alpay'ın son hali!