Arda Turan'ın oğluna kardeş geliyor! 'Hiç ara vermeyeceğiz' diyen Aslıhan Doğan Turan hamile olduğunu neden sakladı?

NAZARDAN KORKTUKLARI İÇİN SAKLADILAR!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 2. kez anne olmaya hazırlanıyor! 2018 yılında evlenen çift, aynı yıl içerisinde Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almış, Aslıhan Turan ise geçtiğimiz haftalarda bir dergiye verdiği röportajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti. Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile...Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı. İşte Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda ve diğer ünlülerin çocukları...