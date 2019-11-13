Arda Turan'ın oğluna kardeş geliyor! 'Hiç ara vermeyeceğiz' diyen Aslıhan Doğan Turan hamile olduğunu neden sakladı?
Arda Turan oğlu Hamza Arda'yı 2018'in Ekim ayında kucağına almıştı. 25 Ekim'de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan Arda Turan - Aslıhan Doğan Turan çifti, "Hamza'ya bir kardeş istiyoruz" demişti. Bu açıklamanın üzerinden 1 hafta geçti ve çiftten beklenen haber geldi. İddiaya göre, Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile. Aslıhan, bir dergiye verdiği röportajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti. Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu haberi yeni paylaşmaya başladı.
13.11.2019 11:29
- Son Güncelleme: 13.11.2019 11:49
NAZARDAN KORKTUKLARI İÇİN SAKLADILAR!
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 2. kez anne olmaya hazırlanıyor! 2018 yılında evlenen çift, aynı yıl içerisinde Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almış, Aslıhan Turan ise geçtiğimiz haftalarda bir dergiye verdiği röportajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti. Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile...Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı. İşte Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda ve diğer ünlülerin çocukları...
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