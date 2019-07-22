Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle görüntülenince: İyice hanım köylü oldu...

Söz dizisi ile yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün sevgilisi Zeynep Mayruk ile bi konserde görüntülendi. Aşklarına tam gaz devam eden ikili bu kez kameralardan kaçmak yerine poz vermeyi tercih etti. Aslen Sivaslı olan, aile ve akrabasından pek çok kişinin Sivas'ta yaşadığını bilenler, Tolga Sarıtaş'ı sürekli İzmir'de görünce şu yorumu yaptılar: Sevgilisi İzmir'de yaşayınca Tolga Sarıtaş da hanım köylü oldu. Memlekete gitmek yerine aşkının şehrini tercih etti, İzmir'e demir attı!