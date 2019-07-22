Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş sevgilisiyle görüntülenince: İyice hanım köylü oldu...
Söz dizisi ile kariyer hayatında büyük çıkış yakalayan genç oyuncu Tolga Sarıtaş'ın gizli aşkı geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Tolga Sarıtaş, bir süredir hayatında olan gizemli sevgilisi Zeynep Mayruk'u geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti. Aşklarını gizli tutan çift bir açıldı pir açıldı! Sarıtaş, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu İzmir'de yaşayan sevgilisi Zeynep Mayruk'un yanında aldı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün İzmir'de bir konserde yan yana objektiflere poz verdi. Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'u birlikte gören sosyal medya kullanıcıları, çifti birbirine yakıştırmadı. Tolga Sarıtaş'ın bazı hayranları "İyice hanım köylü oldun" şeklinde yorumda bulundu...
Söz dizisi ile yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün sevgilisi Zeynep Mayruk ile bi konserde görüntülendi. Aşklarına tam gaz devam eden ikili bu kez kameralardan kaçmak yerine poz vermeyi tercih etti. Aslen Sivaslı olan, aile ve akrabasından pek çok kişinin Sivas'ta yaşadığını bilenler, Tolga Sarıtaş'ı sürekli İzmir'de görünce şu yorumu yaptılar: Sevgilisi İzmir'de yaşayınca Tolga Sarıtaş da hanım köylü oldu. Memlekete gitmek yerine aşkının şehrini tercih etti, İzmir'e demir attı!