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Serdar Ortaç ile Demet Akalın sosyal medyada birbirine girdi! Demet açtı ağzını yumdu gözünü...

Koronavirüs şüphesi ile geçtiğimiz günlerde hastaneye giderek test yaptıran Serdar Ortaç, koronavirüs testi sonucunun negatif olduğunu söylemiş ve hayranlarını sevindirmişti. Geçtiğimiz günlerde canı sıkılan ve taksi durağına giderek çay içen Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Demet Akalın'ı kızdırdı. Demet Akalın, bir dönem kumar alışkanlığı ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin?" sözlerine sert çıktı. Akalın, konuyla ilgili "Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın" şeklinde konuştu. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Ortaç ise, "Evin olsa, araban olsa ne işe yarar? Dünya kadar malın olsa neye yarar?' diye ben kendime söyledim. Kimseye laf etmedim ki" ifadelerini kullandı.

03.04.2020 11:03 - Son Güncelleme: 03.04.2020 11:28
Serdar Ortaç ile Demet Akalın sosyal medyada birbirine girdi! Demet açtı ağzını yumdu gözünü...

Serdar Ortaç'ın paylaşımına Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Ünlü isimleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı eve kapandı.

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Serdar Ortaç ile Demet Akalın sosyal medyada birbirine girdi! Demet açtı ağzını yumdu gözünü...

Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Seçil Gür ile yollarını ayıran Serdar Ortaç ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Serdar Ortaç ile Demet Akalın sosyal medyada birbirine girdi! Demet açtı ağzını yumdu gözünü...

Lüks yaşamlarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Ortaç, paylaşımına şu notu düştü:

Serdar Ortaç ile Demet Akalın sosyal medyada birbirine girdi! Demet açtı ağzını yumdu gözünü...

"ARTIK SEN DE HERKES GİBİSİN"

Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin.

Serdar Ortaç ile Demet Akalın sosyal medyada birbirine girdi! Demet açtı ağzını yumdu gözünü...

DEMET AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Bir dönem kumar alışkanlığı ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın bu paylaşımına ise Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.

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