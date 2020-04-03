Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden'den takipçisine ince ayar!
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı. Arkadaşlarıyla ormanda buluşan ve keyfinin yerinde olduğ anlara ait fotoğraflarını paylaşan Suden'e bir takipçisinin yazdığı 'bıktık sahte neşenizden' yorumu geldi. Gelen yoruma sinirlenen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
03.04.2020 11:35
- Son Güncelleme: 03.04.2020 11:36
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in ormanlık alanda arkadaşıyla verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkadaşlarıyla ormanlık alanda buluştuğu anlarda çekilen karesini paylaşan Suden, sevinçle zıpladığı bu fotoğrafın altına "Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. 'Özledik' diyen arkadaşların neşesi" notunu düştü.
Bir takipçisi, "Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan" diye yazdı.
Takipçisinden gelen yoruma sinirlenen Biricik Suden, "Bu kadar uzun yazmak yerine bize kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterliydi" şeklinde cevap verdi.
Biricik Suden'in "Mazhar nasıl?" diye soran başka bir takipçisine de cevabı şöyle oldu:
"Sağlığı yerinde olmasaydı, ben neşe içinde zıplar mıydım? Mantıklı mı bu soru?"