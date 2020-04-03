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Erkenci Kuş oyuncusu corona virüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı: Sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım...

Cansın Çekili, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu! 31 yaşındaki oyuncu hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. "Öksürmekten göğsüm ağrıyor" diyen oyuncu, hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadığını belirtti. İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Erkenci Kuş dizi ile gerçekleştiren Cansın Çekili kimdir?

03.04.2020 10:53 - Son Güncelleme: 03.04.2020 11:15
Erkenci Kuş oyuncusu corona virüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı: Sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım...

Çocuk, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, koronavirüs'e yakalandı. 31 yaşındaki oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. İşte koronavirüse yakalanan oyuncu Cansın Çekili'nin paylaşımı...

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Erkenci Kuş oyuncusu corona virüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı: Sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım...

"TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI"

Son olarak Çocuk dizisinde rol alan oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Erkenci Kuş oyuncusu corona virüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı: Sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım...

"20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var."

Erkenci Kuş oyuncusu corona virüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı: Sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım...

"Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz."

Erkenci Kuş oyuncusu corona virüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı: Sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım...

"HASTALIĞIN GETİRDİĞİ BİRÇOK EVREYİ YAŞIYORUM"

"Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç... Diyeceğim şu ki kendinize çok dikkat edin başka da bir şey denmiyor. Ben hiç ateşlenmedim ama hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadım, yaşıyorum."

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