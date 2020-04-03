Erkenci Kuş oyuncusu corona virüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı: Sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım...
Cansın Çekili, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu! 31 yaşındaki oyuncu hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. "Öksürmekten göğsüm ağrıyor" diyen oyuncu, hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadığını belirtti. İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Erkenci Kuş dizi ile gerçekleştiren Cansın Çekili kimdir?
"20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var."
"HASTALIĞIN GETİRDİĞİ BİRÇOK EVREYİ YAŞIYORUM"
"Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç... Diyeceğim şu ki kendinize çok dikkat edin başka da bir şey denmiyor. Ben hiç ateşlenmedim ama hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadım, yaşıyorum."