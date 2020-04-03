Erkenci Kuş oyuncusu corona virüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı: Sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım...

"HASTALIĞIN GETİRDİĞİ BİRÇOK EVREYİ YAŞIYORUM"

"Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç... Diyeceğim şu ki kendinize çok dikkat edin başka da bir şey denmiyor. Ben hiç ateşlenmedim ama hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadım, yaşıyorum."