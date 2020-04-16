Burak Akkul koronavirüs ve iyileşme sürecini anlattı! 'Yoğun bakıma şahit olan evde dışarıya adım atmaz'
Koronavirüs nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Burak Akkul, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iyileştiği haberini vermişti. 1 ay süren tedavi sürecini tamamlayan Akkul, önceki gün alkışlarla hastaneden taburcu edildi. 20 gün boyunca yoğun bakımda kalan Akkul, iyileşme sürecini ve yaşadıklarını anlattı. İşte 'Yoğun bakıma şahit olan evde dışarıya adım atmaz' diyen Burak Akkul'un sözleri...
"YOĞUN BAKIMA ŞAHİT OLAN EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAZ"
Yoğun bakımdaki anlarından bahseden Burak Akkul tedavi sürecinde yaşadığı zorluklardan bahsetti. Yoğun bakımda çok sıkını yaşadığını belirten Akkul, "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım.
Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" dedi.
"UYUTULURSA UYANAMAMAKTAN KORKUYORDU"
Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul koronavirüsü yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun bakım sürecinden taburcu olan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, iyileşme sürecini ve yaşadıklarını CNN Türk'te anlattı. Akkul, virüsü program çekimi için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da kaptığını düşündüğünü söyledi.
Seda Akkul, başta Burak Akkul'un uyutulmak istemediğini söyledi. Yoğun bakıma yatırılmadan önce yaşananları aktardı. "O 'Uyursam geri kalkamaya bilirim' korkusuyla konuştu.
Ben de eşi olarak 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim" ifadelerini kullandı.