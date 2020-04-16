Burak Akkul koronavirüs ve iyileşme sürecini anlattı! 'Yoğun bakıma şahit olan evde dışarıya adım atmaz'

"YOĞUN BAKIMA ŞAHİT OLAN EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAZ"

Yoğun bakımdaki anlarından bahseden Burak Akkul tedavi sürecinde yaşadığı zorluklardan bahsetti. Yoğun bakımda çok sıkını yaşadığını belirten Akkul, "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım.

Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" dedi.