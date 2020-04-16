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Hülya Avşar futbolcu Cristiano Ronaldo’ya meydan okursa... İşte Hülya Avşar'ın mekik performansı

Ronaldo paylaşımında "45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım" dedi. Yıllardır tenis oynayan ünlü sanatçı Hülya Avşar ise Ronaldo'ya meydan okuyarak challenge'a dahil oldu. Avşar, 45 saniyede 79 kere ayaklarına dokunmayı başararak, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. İşte Ronaldo'ya meydan okuyan Hülya Avşar'ın mekik performansı!

16.04.2020 12:56 - Son Güncelleme: 16.04.2020 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





