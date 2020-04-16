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Hülya Avşar futbolcu Cristiano Ronaldo’ya meydan okursa... İşte Hülya Avşar'ın mekik performansı
Hülya Avşar futbolcu Cristiano Ronaldo’ya meydan okursa... İşte Hülya Avşar'ın mekik performansı
Ronaldo paylaşımında "45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım" dedi. Yıllardır tenis oynayan ünlü sanatçı Hülya Avşar ise Ronaldo'ya meydan okuyarak challenge'a dahil oldu. Avşar, 45 saniyede 79 kere ayaklarına dokunmayı başararak, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. İşte Ronaldo'ya meydan okuyan Hülya Avşar'ın mekik performansı!
16.04.2020 12:56
- Son Güncelleme: 16.04.2020 13:20
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden 'Salon Kupası' adını verdiği bir challenge başlattı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medyada yeni bir "challenge" (meydan okuma) başlattı. Hülya Avşar da Ronaldo'ya meydan okudu.
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Spor yapmayı çok seven ve ihmal etmeyen Hülya Avşar, Ronaldo'ya meydan okudu. "45 saniyede ellerinizi ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz, gösterin bakalım" diyen Ronaldo'nun çağrısına dahil oldu.
Ronaldo'nun önerdiği egzersiz hareketini yapan Avşar, 45 saniyede 79 kez ayaklarına dokunmayı başardı. O anların videosunu Instagram'da paylaştı.
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