Serdar Ortaç - Ebru Gündeş küslüğünde Demet Akalın sorunsalı! Serdar Ortaç'ın ortaya çıkan videosu olay oldu
Serdar Ortaç'ın, Ebru Gündeş ile küslüğü hakkında Demet Akalın'ı hedef almasının yankıları sürüyor. Bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile neden konuşmadıklarını anlatan Serdar Ortaç, Demet Akalın'ı aralarını bozmakla suçladı. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran açıklamaya Akalın'dan tepki geldi. Ortaç'ın 5,5 yıl öncesine ait videosu ise şaşkınlık yarattı. Öte yandan sessizliğini bozan Serdar Ortaç, Demet Akalın'dan özür diledi.
Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube'da canlı yayınlanan "Magazin Noteri" programına konuk olan Serdar Ortaç çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile neden konuşmadıklarını anlatan Ortaç, Demet Akalın'ı aralarını bozmakla suçladı. Akalın'dan Ortaç'a cevap gecikmedi. Ancak Serdar Ortaç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Milliyet'in haberine göre; "Serdar Ortaç'ı 'Magazin Noteri'ne konuk ettiğimizde ona yönelttiğim sorulardan biri Ebru Gündeş'le görüşüp görüşmediğiydi. Çünkü Gündeş, yıldızının parladığı 1993 yılında konuk gittiği radyoda keşfedip şarkıcı yaptığı DJ Serdar Ortaç'la çok sıkı dosttu.
Ortaç, o dostluğun nasıl bittiğini şöyle anlattı:
"Beş yaz önce Çeşme'de Demet Akalın'la sohbet ediyorduk. Reza (Ebru Gündeş'in eşi) tutuklanmıştı. Demet'e dedim ki, 'Görüyor musun Reza da tutuklandı.' O da, 'Geçmiş olsun dedin mi?' diye sordu. Ben de 'Daha bugün tutuklandı, ne olduğunu anlayalım, yarın ararım' dedim. Konu öyle kapandı. Aylar sonra Demet, Ebru'ya, 'Aman Reza içeri girdi, ben neden arayayım Ebru'yu dedi' demiş. O da bunu benim söylediğime inanıp, havaalanında yüzüme bile bakmadı. O günden beri de yüzüme bakmıyor. 'Merhaba' desem, selamımı almıyor. Bu yüzden o arkadaşlık çöpe gitti."
"Yıllar önce hapishaneye giderken beyefendi, Gündeş arkasından arabayla takip etti onu, unutuyor herhalde. Ne diyeyim, kendi kişiliğini bana niye bağlamış seneler sonra anlamadım. 'Çantalarınızı yiyin' dedi ya ona istinaden."
"Ramazan günü Ortaç'a akıl sağlığı diliyorum tüm kalbimle. Ebru 'gazla' değil, 'kalbiyle' yaşayan dev sesli dostumdur. Öğrendiğimde kapısında bitmişimdir. Telefon denen şey elinde oluyor insanın, aradığında açılıyor... Kapı da öyle, gidiyorsun açılıyor. Dua et Ramazan!"