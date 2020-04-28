Serdar Ortaç - Ebru Gündeş küslüğünde Demet Akalın sorunsalı! Serdar Ortaç'ın ortaya çıkan videosu olay oldu

"Yıllar önce hapishaneye giderken beyefendi, Gündeş arkasından arabayla takip etti onu, unutuyor herhalde. Ne diyeyim, kendi kişiliğini bana niye bağlamış seneler sonra anlamadım. 'Çantalarınızı yiyin' dedi ya ona istinaden."

"Ramazan günü Ortaç'a akıl sağlığı diliyorum tüm kalbimle. Ebru 'gazla' değil, 'kalbiyle' yaşayan dev sesli dostumdur. Öğrendiğimde kapısında bitmişimdir. Telefon denen şey elinde oluyor insanın, aradığında açılıyor... Kapı da öyle, gidiyorsun açılıyor. Dua et Ramazan!"