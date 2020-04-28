RAMAZAN İMSAKİYE
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Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ortaya çıktı! Son halini görenler şoke oldu

Hugo'nun Tolga abisi ortaya çıktı! 90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu son hali ile şoke etti. 54 yaşındaki Tolga abi için zaman 90'larda durmuş gibi adeta... Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olan sunucu Tolga Gariboğlu YouTube kanalı açtı. Tolga Gariboğlu'nun son halini görenler, "Hiç değişmemişsin Tolga abi" gibi yorumlarda bulundu. İşte bir dönemin unutulmaz karakteri Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

28.04.2020 13:18 - Son Güncelleme: 28.04.2020 14:05
Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ortaya çıktı! Son halini görenler şoke oldu

Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu son hali ile sosyal medya gündeminde! 90'ların efsanesi Hugo'nun vazgeçilmez ismi Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olan sunucu Tolga Gariboğlu YouTube kanalı açtı.

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Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ortaya çıktı! Son halini görenler şoke oldu

2008'de televizyonu bırakan Tolga Abi uzun süredir göz önünde değildi. Daha çok iş dünyasına ve işlerine kendini adayan başarılı isim son olarak bir YouTube kanalı açtı. Tolga Gariboğlu'nu n son halini görenler ise şoke oldu. İşte Tolga abi ve diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ortaya çıktı! Son halini görenler şoke oldu

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Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ortaya çıktı! Son halini görenler şoke oldu
Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ortaya çıktı! Son halini görenler şoke oldu

LALE BELKIS

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