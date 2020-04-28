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Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ortaya çıktı! Son halini görenler şoke oldu

Hugo'nun Tolga abisi ortaya çıktı! 90'ların unutulmaz programı Hugo ile hayatımıza giren efsane sunucu Tolga Gariboğlu son hali ile şoke etti. 54 yaşındaki Tolga abi için zaman 90'larda durmuş gibi adeta... Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olan sunucu Tolga Gariboğlu YouTube kanalı açtı. Tolga Gariboğlu'nun son halini görenler, "Hiç değişmemişsin Tolga abi" gibi yorumlarda bulundu. İşte bir dönemin unutulmaz karakteri Hugo'nun Tolga abisi Tolga Gariboğlu ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

28.04.2020 13:18 - Son Güncelleme: 28.04.2020 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





