Yasemin Özilhan'ın sırtı herkesi şoke etmişti: Kimde böyle bir şey var Allah aşkına

Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum, halimden de çok memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum