RAMAZAN İMSAKİYE
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Yasemin Özilhan'ın sırtı herkesi şoke etmişti: Kimde böyle bir şey var Allah aşkına

Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi dizilerle şöhrete kavuşan, daha sonrasında İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan şimdilerden sosyetenin aranan yüzlerinden biri. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu. Nedeni ise Özilhan'ın sırtıydı. Yasemin Özilhan'dan tartışmalara günler sonra yanıt geldi.

28.04.2020 11:40 - Son Güncelleme: 28.04.2020 11:40
Yasemin Özilhan'ın sırtı herkesi şoke etmişti: Kimde böyle bir şey var Allah aşkına

Yasemin Özilhan'ın 3 gün önce Instagram'da yüzüne krem sürerken paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı. Kızı Emine'nin çektiği karenin tartışılır olmasının nedeni; Yasemin'in omurga kemiğiydi.

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Yasemin Özilhan'ın sırtı herkesi şoke etmişti: Kimde böyle bir şey var Allah aşkına

"Zayıflıkta hangi seviye?", "Bu görüntü hiç sağlıklı değil", "Aç mı yaşıyorsunuz?", "Zayıflığı özendirici kılmanız iyi değil" şeklindeki yorumlar Yasemin Özilhan'ı da şaşırttı. Özilhan şunları söyledi:

Yasemin Özilhan'ın sırtı herkesi şoke etmişti: Kimde böyle bir şey var Allah aşkına

Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum, halimden de çok memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum

Yasemin Özilhan'ın sırtı herkesi şoke etmişti: Kimde böyle bir şey var Allah aşkına

Şimdilerde tarzı ve güzelliği ile kendine hayran bırakan Yasemin Özilhan, yıllar içerisindeki şaşırtan bir değişim geçirdi. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişen Yasemin Özilhan'ın değişimine çok şaşıracaksınız.

İşte başta Yasemin Özilhan olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri

Yasemin Özilhan'ın sırtı herkesi şoke etmişti: Kimde böyle bir şey var Allah aşkına

YASEMİN ÖZİLHAN

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