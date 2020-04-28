Yasemin Özilhan'ın sırtı herkesi şoke etmişti: Kimde böyle bir şey var Allah aşkına
Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi dizilerle şöhrete kavuşan, daha sonrasında İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan şimdilerden sosyetenin aranan yüzlerinden biri. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu. Nedeni ise Özilhan'ın sırtıydı. Yasemin Özilhan'dan tartışmalara günler sonra yanıt geldi.
28.04.2020 11:40
- Son Güncelleme: 28.04.2020 11:40
Şimdilerde tarzı ve güzelliği ile kendine hayran bırakan Yasemin Özilhan, yıllar içerisindeki şaşırtan bir değişim geçirdi. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişen Yasemin Özilhan'ın değişimine çok şaşıracaksınız.
İşte başta Yasemin Özilhan olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri
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