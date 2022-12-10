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Serdar Ortaç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Herkes bambaşka sanıyordu ama gerçek şaşırttı! Son dönemin olay adamı Serdar...

Kanal D ekranlarının sevilen müzik sohbet programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri son günlerin olay adamı Serdar Ortaç. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Serdar Ortaç günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Ortaç hakkında araştırma yapanlarsa bunca yıla rağmen bu gerçeği öğrenince şaştı kaldı. Bakın Serdar Ortaç çıka çıka aslen nereli çıktı. İşte başta Serdar Ortaç olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

10.12.2022 17:09 - Son Güncelleme: 10.12.2022 17:09
Serdar Ortaç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Herkes bambaşka sanıyordu ama gerçek şaşırttı! Son dönemin olay adamı Serdar...

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Serdar Ortaç oldu.

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Serdar Ortaç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Herkes bambaşka sanıyordu ama gerçek şaşırttı! Son dönemin olay adamı Serdar...

Bunun üzerine 50 yaşındaki Serdar Ortaç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Serdar Ortaç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Herkes bambaşka sanıyordu ama gerçek şaşırttı! Son dönemin olay adamı Serdar...

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla çok konuşulan Ortaç'ın özellikle memleketi merak edilerek "Serdar Ortaç aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

İşte başta Serdar Ortaç olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

Serdar Ortaç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Herkes bambaşka sanıyordu ama gerçek şaşırttı! Son dönemin olay adamı Serdar...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Serdar Ortaç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Herkes bambaşka sanıyordu ama gerçek şaşırttı! Son dönemin olay adamı Serdar...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

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