Serdar Ortaç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Herkes bambaşka sanıyordu ama gerçek şaşırttı! Son dönemin olay adamı Serdar...
Kanal D ekranlarının sevilen müzik sohbet programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri son günlerin olay adamı Serdar Ortaç. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Serdar Ortaç günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Ortaç hakkında araştırma yapanlarsa bunca yıla rağmen bu gerçeği öğrenince şaştı kaldı. Bakın Serdar Ortaç çıka çıka aslen nereli çıktı. İşte başta Serdar Ortaç olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
10.12.2022 17:09 - Son Güncelleme: 10.12.2022 17:09
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Serdar Ortaç oldu.
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla çok konuşulan Ortaç'ın özellikle memleketi merak edilerek "Serdar Ortaç aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
İşte başta Serdar Ortaç olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.