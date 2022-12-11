60 milyonluk boşanma davasında son karar! Sosyetik çift Kemal Gülman ile Feryal Gülman 28 yıl sonra boşanmıştı
Sosyetenin ünlü çiftlerinden Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ın 28 yıllık evliliği son bulmuştu. Boşanma kararı Yargıtay tarafından da onandı. Boşanma davası sonucu Kemal Gülman, 30 milyon maddi, 30 milyon da manevi tazminata mahkum edilmişti. Kemal Gülman'ın itirazı üzerine Yargıtay'ın iptali sonrası yerel mahkeme bu kez de 20 milyonluk tazminat ödenmesine karar verdi. Bu tutarı da fazla bulan Kemal Gülman, kararı tekrar Yargıtay'a götürdü.
Gülman Şirketler Grubu'nun sahibi Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman'ın boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Kemal Gülman'ın 60 milyon liralık tazminata itirazını da haklı bulan Yargıtay, tazminat yönünden kararı bozdu. Yerel mahkeme bu kez Kemal Gülman'ın 20 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Kemal Gülman 20 milyon lira tazminatı da fazla bularak kararı tekrardan Yargıtay'a taşıdı.
Feryal Gülman, 8 yıl önce kendisinden 32 yaş büyük eşi Gülman Şirketler Grubu'nun patronu Kemal Gülman'a boşanma davası açmıştı.
Feryal Gülman, 200 milyon liralık tazminat, kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka talep etmişti.
Bu arada Kemal Gülman da eşinin boşanma davasına karşılık 'kötü muamele' nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı.