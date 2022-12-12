Acun Ilıcalı son kararını verdi! Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz, Seda Sayan... O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 jürisi belli oldu yarışmacılar ise...

Acun Medya'nın ekranlara getirdiği O Ses Türkiye'nin bu yıl ekranlarda olmayacağı ortaya çıkmıştı. Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyaz tarafından sunulan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu heyecanla beklenirken gelen haber yıkmıştı. Yarışmanın yılbaşı bölümü için jüri üyeleri belli olunca şimdide konuklar belli olmaya başladı.