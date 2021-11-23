Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım' diyen Serdar meğer...
Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım' diyen Serdar meğer çıkmamış albümünü satmış... Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde yılbaşı konser ücreti ile gündeme gelmişti. Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan, aylık yaklaşık 500 bin TL harcadığını, 10 milyon TL bankaya kredi borcu ve eski eşi Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcu olduğunu açıklayan Serdar Ortaç magazin gündemine bomba gibi düştü.
23.11.2021 15:11
- Son Güncelleme: 23.11.2021 15:21
TELİF HAKLARINI SATTI
Sık sık kumar alışkanlığıyla ve bu nedenle kaybettiği paralarla, borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını satmıştı. 5 yıllık bir süre karşılığında 1 milyon TL almıştı.
Öte yandan TV8'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına konuk olan ünlü oyuncu Neslihan Acar, şarkıcı Serdar Ortaç'ın bestelerinin telif hakkını 5 milyon liraya satarak son geçim kaynağını da elden çıkarmasına ilişkin programda yer alan habere tartışma yaratacak bir yorum yaptı.