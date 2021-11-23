Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım’ diyen Serdar meğer...

SERDAR NE VAR NE YOK SATTI

Pandemi döneminde "Çok şarkı yazdım. Hepsini çıkarmam lazım. Ben öldükten sonra çıkmasının bir anlamı yok. En az 500 tane şarkı bekliyor kütüphanede" açıklamasını yapan Serdar, kumar borcu yüzünden albümünü sattı.