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Haberler Magazin Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım' diyen Serdar meğer...

Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım' diyen Serdar meğer...

Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım' diyen Serdar meğer çıkmamış albümünü satmış... Kumar borçları ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde yılbaşı konser ücreti ile gündeme gelmişti. Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan, aylık yaklaşık 500 bin TL harcadığını, 10 milyon TL bankaya kredi borcu ve eski eşi Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcu olduğunu açıklayan Serdar Ortaç magazin gündemine bomba gibi düştü.

23.11.2021 15:11 - Son Güncelleme: 23.11.2021 15:21
Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım’ diyen Serdar meğer...

SERDAR NE VAR NE YOK SATTI

Pandemi döneminde "Çok şarkı yazdım. Hepsini çıkarmam lazım. Ben öldükten sonra çıkmasının bir anlamı yok. En az 500 tane şarkı bekliyor kütüphanede" açıklamasını yapan Serdar, kumar borcu yüzünden albümünü sattı.

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Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım’ diyen Serdar meğer...

51 yaşındaki popçu, hayranları yeni şarkılar beklerken eski parçalarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çolakoğlu ile anlaşmıştı.

Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım’ diyen Serdar meğer...

TELİF HAKLARINI SATTI

Sık sık kumar alışkanlığıyla ve bu nedenle kaybettiği paralarla, borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını satmıştı. 5 yıllık bir süre karşılığında 1 milyon TL almıştı.

Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım’ diyen Serdar meğer...

ÇIKMAMIŞ ALBÜMÜ DE VERDİ

Ortaç'ın, hazırlıkları devam eden ve kayıtları henüz bitmeyen 'Best Of Serdar' albümünün haklarını şimdiden 200 bin TL'ye Ozan Çolakoğlu'na sattığı öğrenildi.

Serdar Ortaç borç batağından çıkmak için çözümü böyle buldu! Kumar alışkanlığı için çok pişmanım’ diyen Serdar meğer...

Öte yandan TV8'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına konuk olan ünlü oyuncu Neslihan Acar, şarkıcı Serdar Ortaç'ın bestelerinin telif hakkını 5 milyon liraya satarak son geçim kaynağını da elden çıkarmasına ilişkin programda yer alan habere tartışma yaratacak bir yorum yaptı.

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