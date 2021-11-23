Aleyna Tilki'nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı: 'Photoshop yoktur umarım'
Aleyna Tilki'nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı. Genç ünlüler arasında belkide en çok gündeme gelen isimlerden Tilki... Annesi Havva Öztel ile sık sık magazin gündeminde yer alan Aleyna Tilki, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai tatilinden dönen ünlü şarkıcı, bu kez balkonda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan şarkıcı Aleyna'ya, 'Photoshop yoktur umarım' yorumları yapıldı.
23.11.2021 14:25
- Son Güncelleme: 23.11.2021 14:27
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında tanınan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.
Son olarak annesi Havva Öztel ile Dubai tatiline giden ve çölde verdiği pozlarla gündem olan genç şarkıcı, birkaç gün önce yurda döndü. Sık sık ev hallerini paylaşanTilki, bu kez de balkonda poz verdi.