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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı: 'Photoshop yoktur umarım'

Aleyna Tilki'nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı: 'Photoshop yoktur umarım'

Aleyna Tilki'nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı. Genç ünlüler arasında belkide en çok gündeme gelen isimlerden Tilki... Annesi Havva Öztel ile sık sık magazin gündeminde yer alan Aleyna Tilki, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai tatilinden dönen ünlü şarkıcı, bu kez balkonda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan şarkıcı Aleyna'ya, 'Photoshop yoktur umarım' yorumları yapıldı.

23.11.2021 14:25 - Son Güncelleme: 23.11.2021 14:27
Aleyna Tilki’nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı: ’Photoshop yoktur umarım’

"PHOTOSHOP YOKTUR UMARIM"

Aleyna Tilki'nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı: ’Photoshop yoktur umarım’

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında tanınan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur olmuştu.

Aleyna Tilki’nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı: ’Photoshop yoktur umarım’

Gerek sosyal medya paylaşımları gerek yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Tilki, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki’nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı: ’Photoshop yoktur umarım’

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Londra'ya taşınan ve bir süre burada yaşayacağını açıklayan Tilki, şimdilerde Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyor.

Aleyna Tilki’nin süper mini kot etekli balkon pozuna yorum yağdı: ’Photoshop yoktur umarım’

Son olarak annesi Havva Öztel ile Dubai tatiline giden ve çölde verdiği pozlarla gündem olan genç şarkıcı, birkaç gün önce yurda döndü. Sık sık ev hallerini paylaşanTilki, bu kez de balkonda poz verdi.

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