İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ile bakın nasıl tanışmış: ’Sarışın kız beni bul’

"BENİ BUL"

Bir mekanda sık sık karşılaştıklarını söyleyen Şefkatli, "Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp, Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı, restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önceden İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım, galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum, ama hoşuma da gitmişti." dedi.