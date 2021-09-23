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Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de ünlü! Alperen Duymaz'ın partneri Akgün'ün büyük aşkı Yağmur meğer...

Yağmur karakteri ile Son Yaz dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun sevgilisini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi hepimizin çok yakından tanıdığı, şu an Menajerimi Ara dizisiyle ekranlarda olan bir isim. Çift aşkını uzunca bir süre saklamıştı. İşte başta Hafsanur Sancaktutan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

23.09.2021 16:55 - Son Güncelleme: 23.09.2021 16:55
Hafsanur Sancaktutan’ın sevgilisi de ünlü! Alperen Duymaz’ın partneri Akgün’ün büyük aşkı Yağmur meğer...

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Servet adlı dizi ile yaşamıştır.

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Hafsanur Sancaktutan’ın sevgilisi de ünlü! Alperen Duymaz’ın partneri Akgün’ün büyük aşkı Yağmur meğer...

İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

Hafsanur Sancaktutan hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği sevgilisinin kim olduğu. İşte başta Hafsanur Sancaktutan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Hafsanur Sancaktutan’ın sevgilisi de ünlü! Alperen Duymaz’ın partneri Akgün’ün büyük aşkı Yağmur meğer...

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

Hafsanur Sancaktutan’ın sevgilisi de ünlü! Alperen Duymaz’ın partneri Akgün’ün büyük aşkı Yağmur meğer...
Hafsanur Sancaktutan’ın sevgilisi de ünlü! Alperen Duymaz’ın partneri Akgün’ün büyük aşkı Yağmur meğer...
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