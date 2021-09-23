Hafsanur Sancaktutan’ın sevgilisi de ünlü! Alperen Duymaz’ın partneri Akgün’ün büyük aşkı Yağmur meğer...

İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

Hafsanur Sancaktutan hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği sevgilisinin kim olduğu. İşte başta Hafsanur Sancaktutan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.