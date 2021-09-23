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Haberler Magazin Destan'ın yıldızı Ebru Şahin’i hiç böyle görmediniz! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı fit haliyle kendine hayran bıraktı

Destan'ın yıldızı Ebru Şahin’i hiç böyle görmediniz! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı fit haliyle kendine hayran bıraktı

Destan'ın yıldızı Ebru Şahin'i hiç böyle görmediniz! Ünlü oyuncu Ebru Şahin, atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Hercai dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile tatile çıkan ve yaz ayları boyunca güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, yeniz dizisi için harekete geçti. Yine atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Şahin, başrolünü Edip Tepeli ile paylaştığı "Destan" için kılıç ve dövüş dersleri almaya başladı. O anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayan Şahin, fit haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

23.09.2021 18:11 - Son Güncelleme: 23.09.2021 18:11
Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’i hiç böyle görmediniz! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı fit haliyle kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Hercai dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’i hiç böyle görmediniz! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı fit haliyle kendine hayran bıraktı

Yeni sezonda yine atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan oyuncu, başrolünü Edip Tepeli ile paylaştığı "Destan" için kılıç ve dövüş dersleri almaya başladı.

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’i hiç böyle görmediniz! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı fit haliyle kendine hayran bıraktı

O anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayan Şahin, adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’i hiç böyle görmediniz! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı fit haliyle kendine hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’i hiç böyle görmediniz! Kılıç ve dövüş dersleri aldığı anları paylaştı fit haliyle kendine hayran bıraktı

Takipçilerinin övgü yağmuruna tuttuğu Ebru Şahin, fit haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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