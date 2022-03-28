Survivor Seda Ocak'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! All-Star'da istatistik kastığı iddia edilen Seda Ocak... İşte Seda Ocak'ın eşi
İkizi Sema Aydemir ile rakip olduğu Survivor yarışmasında sergilediği performansla dikkat çeken Seda Ocak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sık sık zayıf yarışmacıları seçtiği ve istatistik kastığı iddia edilen 34 yaşındaki fenomen yarışmacının özellikle eşi merak konusu oldu. Ocak'ın 19 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Seda Ocak'ın eşi kim çıktı...
28.03.2022 15:42 - Son Güncelleme: 28.03.2022 15:42