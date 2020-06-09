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Seray Sever'in kardeşi Soner Sever görenleri yakışıklılığıyla hayran bıraktı! İşte Seray Sever'in kardeşi...

Geride bıraktığımız günlerde eşi Eray Sünbül ile paylaştığı yatak fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan 47 yaşındaki oyuncu ve sunucu Seray Sever'in kardeşi olay yarattı. Bir dönem oyunculuk yapan Seray Sever'in kardeşi Soner Sever yakışıklılığıyla ablasını geri planda bırakacak gibi. İşte başta Seray Sever'in kardeşi Soner Sever olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

09.06.2020 12:36 - Son Güncelleme: 09.06.2020 12:36
Seray Sever'in kardeşi Soner Sever görenleri yakışıklılığıyla hayran bıraktı! İşte Seray Sever'in kardeşi...

Şu sıralar Doya Doyda Moda programıyla karşımıza çıkan 47 yaşındaki oyuncu ve sunucu Seray Sever'in kardeşi Soner Sever görenleri hayran bıraktı.

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Seray Sever'in kardeşi Soner Sever görenleri yakışıklılığıyla hayran bıraktı! İşte Seray Sever'in kardeşi...

Güzelliği ile yıllardır Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Seray Sever'in kardeşi Soner Sever'in yakışıklılığı da sosyal medyayı salladı.

Seray Sever'in kardeşi Soner Sever görenleri yakışıklılığıyla hayran bıraktı! İşte Seray Sever'in kardeşi...

İŞTE SERAY SEVER'İN KARDEŞİ SONER SEVER

Seray Sever'in kardeşi Soner Sever görenleri yakışıklılığıyla hayran bıraktı! İşte Seray Sever'in kardeşi...

Soner Sever 1984 İstanbul doğumlu.

Seray Sever'in kardeşi Soner Sever görenleri yakışıklılığıyla hayran bıraktı! İşte Seray Sever'in kardeşi...

Soner Sever, Gümüş Lale, Artı 18...Gibi yapımlarda rol almıştır..

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