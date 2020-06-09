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Seray Sever'in kardeşi Soner Sever görenleri yakışıklılığıyla hayran bıraktı! İşte Seray Sever'in kardeşi...

Geride bıraktığımız günlerde eşi Eray Sünbül ile paylaştığı yatak fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan 47 yaşındaki oyuncu ve sunucu Seray Sever'in kardeşi olay yarattı. Bir dönem oyunculuk yapan Seray Sever'in kardeşi Soner Sever yakışıklılığıyla ablasını geri planda bırakacak gibi. İşte başta Seray Sever'in kardeşi Soner Sever olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

09.06.2020 12:36 - Son Güncelleme: 09.06.2020 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





