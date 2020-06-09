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Kelly Brook lavanta tarlasında çıplak masaj yaptırdı! 'Bu hangi seviye?'

Kelly Brook, masaj anlayışını bir üst seviyeye taşıdı. Lavanta tarlasının ortasında yarı çıplak bir şekilde masaj yaptıran Brook, taze lavantanın güzelliğe ve sağlığa olan etkilerini anlatarak takipçilerine de masaj tavsiyesinde bulundu.40 yaşındaki yıldız isim, "Size yalan söylemeyeceğim, kendi bahçemi seviyorum ama burada masaj yaptırmayı daha çok seviyorum" dedi.

09.06.2020 13:54 - Son Güncelleme: 09.06.2020 14:45
Kelly Brook lavanta tarlasında çıplak masaj yaptırdı! 'Bu hangi seviye?'

İngiliz televizyon yıldızı ve manken Kelly Brook, lavanta tarlasında çıplak bir şekilde masaj yaptırdı. Sosyal mesafe kuralını hatırlatan takipçilerine de, videonun corona virüsü salgınından önce çekildiğini belirten Brook, taze lavantanın faydaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Kelly Brook lavanta tarlasında çıplak masaj yaptırdı! 'Bu hangi seviye?'

Brook, lavanta tarlasında masaj yaptırmanın yoğun iş programından kaynaklı stresi yok ettiğini ve insanı oldukça rahatlattığını da söyledi.

Kelly Brook lavanta tarlasında çıplak masaj yaptırdı! 'Bu hangi seviye?'

Ünlü manken, takipçilerine lavanta yağı satın aldıktan sonra tarlaya gelip masaj yaptırabileceklerini belirtti.

Kelly Brook lavanta tarlasında çıplak masaj yaptırdı! 'Bu hangi seviye?'

40 yaşındaki yıldız isim, "Size yalan söylemeyeceğim, kendi bahçemi seviyorum ama burada masaj yaptırmayı daha çok seviyorum" dedi.

Kelly Brook lavanta tarlasında çıplak masaj yaptırdı! 'Bu hangi seviye?'

Kelly, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, otuzlu yaşlarda ahlaksız, kırklı yaşlarda haylaz olduğunu ama kırklı yaşlarda daha uygun bir kişi olacağını söyledi.

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