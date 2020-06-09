Kelly Brook lavanta tarlasında çıplak masaj yaptırdı! 'Bu hangi seviye?'
Kelly Brook, masaj anlayışını bir üst seviyeye taşıdı. Lavanta tarlasının ortasında yarı çıplak bir şekilde masaj yaptıran Brook, taze lavantanın güzelliğe ve sağlığa olan etkilerini anlatarak takipçilerine de masaj tavsiyesinde bulundu.40 yaşındaki yıldız isim, "Size yalan söylemeyeceğim, kendi bahçemi seviyorum ama burada masaj yaptırmayı daha çok seviyorum" dedi.
09.06.2020 13:54
- Son Güncelleme: 09.06.2020 14:45
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