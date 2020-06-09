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Levent Yüksel 'aşkın yaşı yok' dedi hayranıyla evlendi! İşte şarkılarıyla mest eden Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk

Şarkıcı Levent Yüksel, hayranı Özlem Öztürk ile evlendi. Bir döneme damgasını vuran ve şarkıları ile mest etmeye devam eden sanatçı Levent Yüksel'den gelen sürpriz haber sonrası hayranları ünlü şarkıcının eşini bir hayli merak etti. İzmir'de sade bir törenle dünya evine giren 33 yaşındaki Öztürk'ün, 55 yaşındaki Yüksel ile bir konserde tanıştığı, şarkıcının hayranı olduğu öğrenildi. İşte Levent Yüksel'in eşi...

09.06.2020 11:02 - Son Güncelleme: 09.06.2020 11:20
Levent Yüksel 'aşkın yaşı yok' dedi hayranıyla evlendi! İşte şarkılarıyla mest eden Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk

Levent Yüksel, aradığı aşkı hayranında buldu. Sürpriz nikah haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 90'lı yıllara damga vuran şarkıları hala dillerden düşmeyen usta sanatçı Levent Yüksel, 1990 yılında Sertab Erener ile evlenmiş çift, 6 yıl sonr yollarını ayırmıştı.

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Levent Yüksel 'aşkın yaşı yok' dedi hayranıyla evlendi! İşte şarkılarıyla mest eden Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk

55 yaşındaki Levent Yüksel bir süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile İzmir'de sade bir törenle dünya evine girdi. Levent Yüksel ve spor eğitmeni olan eşi Özlem Öztürk nikah sonrası maskelerini takarak poz verdi... 33 yaşındaki Öztürk'ün, Yüksel ile bir konserde tanıştığı, şarkıcının hayranı olduğu öğrenildi. İşte Levent Yüksel'in eşi ve magazin gündeminin dillere destan eşleri...

Levent Yüksel 'aşkın yaşı yok' dedi hayranıyla evlendi! İşte şarkılarıyla mest eden Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk

KENAN İMİRZALIOĞLU - SİNEM KOBAL

Levent Yüksel 'aşkın yaşı yok' dedi hayranıyla evlendi! İşte şarkılarıyla mest eden Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk
Levent Yüksel 'aşkın yaşı yok' dedi hayranıyla evlendi! İşte şarkılarıyla mest eden Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk
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