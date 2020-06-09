Levent Yüksel 'aşkın yaşı yok' dedi hayranıyla evlendi! İşte şarkılarıyla mest eden Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk

55 yaşındaki Levent Yüksel bir süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile İzmir'de sade bir törenle dünya evine girdi. Levent Yüksel ve spor eğitmeni olan eşi Özlem Öztürk nikah sonrası maskelerini takarak poz verdi... 33 yaşındaki Öztürk'ün, Yüksel ile bir konserde tanıştığı, şarkıcının hayranı olduğu öğrenildi. İşte Levent Yüksel'in eşi ve magazin gündeminin dillere destan eşleri...