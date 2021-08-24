Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48'lik Seray'ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı yorumu patlattı
Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48'lik Seray'ın fotoğrafına ünlü şarkıcı Demet Akalın kayıtsız kalamadı, yorumu patlattı geçti. Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum'da kendinden 10 yaş küçük eşiyle birlikte tatil yapan Sever, sıcak havanın tadını çıkarıyor. Instagram sayfasında sık sık paylaşım yapan ünlü sunucu, şezlongda güneşlendiği anları paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Seray Sever'e Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.
24.08.2021 17:10
- Son Güncelleme: 24.08.2021 17:18