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Haberler Magazin Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48'lik Seray'ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı yorumu patlattı

Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48'lik Seray'ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı yorumu patlattı

Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48'lik Seray'ın fotoğrafına ünlü şarkıcı Demet Akalın kayıtsız kalamadı, yorumu patlattı geçti. Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum'da kendinden 10 yaş küçük eşiyle birlikte tatil yapan Sever, sıcak havanın tadını çıkarıyor. Instagram sayfasında sık sık paylaşım yapan ünlü sunucu, şezlongda güneşlendiği anları paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Seray Sever'e Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.

24.08.2021 17:10 - Son Güncelleme: 24.08.2021 17:18
Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48’lik Seray’ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı yorumu patlattı

Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48'lik Seray'ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı, yorumu patlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48’lik Seray’ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı yorumu patlattı

Son dönemde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48’lik Seray’ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı yorumu patlattı

Sosyal medyayı aktif kullandığı bilinen oyuncu ve sunucu Seray Sever, 'Doya Doya Moda' programı final yapar yapmaz soluğu eşiyle Bodrum'da aldı.

Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48’lik Seray’ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı yorumu patlattı

Bodrum'da kendinden 10 yaş küçük eşiyle birlikte tatil yapan Seray Sever, sıcak havanın tadını çıkarıyor. Instagram sayfasından sık sık paylaşım yapan 48 yaşındaki Sever'den yeni bir fotoğraf geldi.

Seray Sever siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! 48’lik Seray’ın fotoğrafına Demet Akalın kayıtsız kalamadı yorumu patlattı

Şezlongda güneşlendiği anları paylaşan Sever, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sever paylaşımına ise
"Yeni yola çıkış ancak yeni bakış açısıyla olur..." notunu düştü. Sever'in paylaşımına ise Demet Akalın "Bembeyazsın" yorumunda bulundu.

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