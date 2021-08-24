Güldür Güldür’ün Leman’ı İrem Kahyaoğlu’ndan eşiyle aşk pozu! Kimsenin 40 yaşında olduğuna inanmadığı İrem Kahyaoğlu....

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show'da yer alan İrem Kahyaoğlu, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.

İşte başta İrem Kahyaoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.