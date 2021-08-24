Güldür Güldür'ün Leman'ı İrem Kahyaoğlu'ndan eşiyle aşk pozu! Kimsenin 40 yaşında olduğuna inanmadığı İrem Kahyaoğlu....
Show TV ekranında yayınlanan Güldür Güldür Show programında Leman karakteriyle ekranda yer almakta olan ünlü oyuncu İrem Kahyaoğlu son dönemin en popüler isimlerinden biri. 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen İrem Kahyaoğlu bu zamana kadar pek çok yapımda rol alsa da, patlamasını Güldür Güldür yaşadı. İrem Kahyaoğlu'nun eşiyle aşk dolu pozları sosyal medyayı sallıyor. İşte başta İrem Kahyaoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
24.08.2021 17:13
- Son Güncelleme: 24.08.2021 17:13
İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.
İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisi ile yaşayan İrem Kahyaoğlu, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi gibi projelerde rol almıştır.
Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show'da yer alan İrem Kahyaoğlu, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.
İşte başta İrem Kahyaoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.