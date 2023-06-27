Seray Sever "Çok sıcak" dedi ikizleri böyle serinletti! Eşi Eray Sünbül'le 8 kez tüp bebek denemesinin ardından muradına ermişti
2022 Mayıs ayında ikizlerine kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncunun ikizleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşını doldurmuştu. Günler sonra Sever'den yine ikizleriyle bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
27.06.2023 11:54 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:54
Ünlü sunucu Seray Sever, 'Manda Yuvas'ı filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e aşık oldu. Yaşanan birlikteliğin ardından Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi.