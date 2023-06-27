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Haberler Magazin Seray Sever "Çok sıcak" dedi ikizleri böyle serinletti! Eşi Eray Sünbül'le 8 kez tüp bebek denemesinin ardından muradına ermişti

Seray Sever "Çok sıcak" dedi ikizleri böyle serinletti! Eşi Eray Sünbül'le 8 kez tüp bebek denemesinin ardından muradına ermişti

2022 Mayıs ayında ikizlerine kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncunun ikizleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşını doldurmuştu. Günler sonra Sever'den yine ikizleriyle bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

27.06.2023 11:54 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:54
Seray Sever Çok sıcak dedi ikizleri böyle serinletti! Eşi Eray Sünbül’le 8 kez tüp bebek denemesinin ardından muradına ermişti

Ünlü sunucu Seray Sever, 'Manda Yuvas'ı filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e aşık oldu. Yaşanan birlikteliğin ardından Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi.

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Seray Sever Çok sıcak dedi ikizleri böyle serinletti! Eşi Eray Sünbül’le 8 kez tüp bebek denemesinin ardından muradına ermişti

2022 Mayıs ayında doğum yapan Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Seray Sever Çok sıcak dedi ikizleri böyle serinletti! Eşi Eray Sünbül’le 8 kez tüp bebek denemesinin ardından muradına ermişti

Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncunun ikizleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşını doldurmuştu.

Seray Sever Çok sıcak dedi ikizleri böyle serinletti! Eşi Eray Sünbül’le 8 kez tüp bebek denemesinin ardından muradına ermişti

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı.

Seray Sever Çok sıcak dedi ikizleri böyle serinletti! Eşi Eray Sünbül’le 8 kez tüp bebek denemesinin ardından muradına ermişti

Sever "Çok sıcak, minnoşlar anca böyle serinliyorlar" notuyla kızlarıyla olan pozlarını paylaştı.

Paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi.

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