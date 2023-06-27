Ateş Kuşları'nın Gülayşe'sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı İlayda Alişan annesini paylaştı: "Bugün 18 sene..."
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı... İlayda Alişan annesini paylaşt yürekleri sızlattı. Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ndaki oyunculuk performansı ile adından söz ettiren İlayda Alişan Instagram paylaşımıyla duygulandırdı. Daha küçük yaşta annesini kanserden dolayı kaybeden İlayda Alişan, "Ablam bana gözü gibi bakıp annelik yaptı" sözleriyle hafızalara kazınmıştı... İşte bugün annesinin ölümünün üzerinden tam 18 yıl geçen İlayda Alişan'ın acı hikayesi...
27.06.2023 11:49 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:49
"BUGÜN 18 SENE..."
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı... İlayda Alişan annesini paylaştı.
Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan Instagram paylaşımıyla sevenlerini üzdü.