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Haberler Magazin Ateş Kuşları'nın Gülayşe'sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı İlayda Alişan annesini paylaştı: "Bugün 18 sene..."

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı İlayda Alişan annesini paylaştı: "Bugün 18 sene..."

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı... İlayda Alişan annesini paylaşt yürekleri sızlattı. Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ndaki oyunculuk performansı ile adından söz ettiren İlayda Alişan Instagram paylaşımıyla duygulandırdı. Daha küçük yaşta annesini kanserden dolayı kaybeden İlayda Alişan, "Ablam bana gözü gibi bakıp annelik yaptı" sözleriyle hafızalara kazınmıştı... İşte bugün annesinin ölümünün üzerinden tam 18 yıl geçen İlayda Alişan'ın acı hikayesi...

27.06.2023 11:49 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:49
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı İlayda Alişan annesini paylaştı: Bugün 18 sene...

"BUGÜN 18 SENE..."

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı... İlayda Alişan annesini paylaştı.

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Ateş Kuşları’nın Gülayşe’sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı İlayda Alişan annesini paylaştı: Bugün 18 sene...

Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan Instagram paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı İlayda Alişan annesini paylaştı: Bugün 18 sene...

Anne özlemi çeken İlayda Alişan'ın bu paylaşımı herkesi derinden üzdü.

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı İlayda Alişan annesini paylaştı: Bugün 18 sene...

"Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük."

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’sinden kahreden paylaşım! 9 yaşında büyük acıyı yaşamıştı İlayda Alişan annesini paylaştı: Bugün 18 sene...

"Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... "

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