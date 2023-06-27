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Haberler Magazin 41'lik Sevcan Orhan'ın cesur tatil pozu olay! Gören inanamadı! "En doğalından" deyip ortalığı fena salladı! Ne filtre ne makyaj...

41'lik Sevcan Orhan'ın cesur tatil pozu olay! Gören inanamadı! "En doğalından" deyip ortalığı fena salladı! Ne filtre ne makyaj...

Tatil için Çeşme'ye giden Sevcan Orhan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla magazin gündemine bomba gibi düştü. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle paylaşımda bulundu. Makyajsız verdiği pozu filtresiz yayınlayan Orhan'ın tatil pozu, kısa sürede gündem olurken şarkıcının paylaşımına eklediği not da dikkat çekti. İşte Sevcan Orhan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
27.06.2023 11:54 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:54
41’lik Sevcan Orhan’ın cesur tatil pozu olay! Gören inanamadı! En doğalından deyip ortalığı fena salladı! Ne filtre ne makyaj...

Sosyal medyayı aktif kullanan Sevcan Orhan, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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41’lik Sevcan Orhan’ın cesur tatil pozu olay! Gören inanamadı! En doğalından deyip ortalığı fena salladı! Ne filtre ne makyaj...

Tatil için Çeşme'ye giden Sevcan Orhan, sosyal medya hesabında buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

41’lik Sevcan Orhan’ın cesur tatil pozu olay! Gören inanamadı! En doğalından deyip ortalığı fena salladı! Ne filtre ne makyaj...

41 yaşındaki ünlü şarkıcı, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle paylaşımda bulundu. Makyajsız verdiği pozu filtresiz yayınlayan Orhan'ın tatil pozu, kısa sürede gündem olurken şarkıcının paylaşımına eklediği not da dikkat çekti.

41’lik Sevcan Orhan’ın cesur tatil pozu olay! Gören inanamadı! En doğalından deyip ortalığı fena salladı! Ne filtre ne makyaj...

Orhan, şu ifadeleri kullandı: "Filtresiz, makyajsız, güneş lekeli, en doğalından 41 yıllık bir Sevcan bıraktım buraya"

41’lik Sevcan Orhan’ın cesur tatil pozu olay! Gören inanamadı! En doğalından deyip ortalığı fena salladı! Ne filtre ne makyaj...

İşte Sevcan Orhan'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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