41'lik Sevcan Orhan'ın cesur tatil pozu olay! Gören inanamadı! "En doğalından" deyip ortalığı fena salladı! Ne filtre ne makyaj...
Tatil için Çeşme'ye giden Sevcan Orhan, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla magazin gündemine bomba gibi düştü. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle paylaşımda bulundu. Makyajsız verdiği pozu filtresiz yayınlayan Orhan'ın tatil pozu, kısa sürede gündem olurken şarkıcının paylaşımına eklediği not da dikkat çekti. İşte Sevcan Orhan'ın o paylaşımı...
27.06.2023 11:54 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:54
Tatil için Çeşme'ye giden Sevcan Orhan, sosyal medya hesabında buradan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.