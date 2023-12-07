Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu! Seda Sayan estetiği yaptırmış başı epey ağrımıştı son haliyle arz-ı endam etti

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ün artık eski halinden eser yok. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada pek çok eleştiriye maruz kalan ve sonrasında çileden çıkan, Serap Paköz'ün son hali, görenleri şaşkına çeviriyor ve paylaşımları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor. İşte detaylar...