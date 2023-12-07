Kenan İmirzalıoğlu'dan ihanet iddialarına sert tepki: "Hafızaları kirletmeyelim böyle çirkin laflar kullanmayalım" Eşi Sinem Kobal da...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündem olmuştu. Bu çirkin iddialar sonra açıklama yapan Kobal-İmirzalıoğlu çifti önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi ve her zamanki gibi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. İmirzalıoğlu, kendisine yöneltilen ihanet sorularına bakın ne yanıt verdi.