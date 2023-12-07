Kenan İmirzalıoğlu'dan ihanet iddialarına sert tepki: "Hafızaları kirletmeyelim böyle çirkin laflar kullanmayalım" Eşi Sinem Kobal da...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündem olmuştu. Bu çirkin iddialar sonra açıklama yapan Kobal-İmirzalıoğlu çifti önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi ve her zamanki gibi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. İmirzalıoğlu, kendisine yöneltilen ihanet sorularına bakın ne yanıt verdi.
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki evladı oldu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu'nun yedi yıllık eşi Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bir kullanıcının yaptığı, "Selena aldatıldın, söyleyeceklerine inanma. 'Sete gidiyorum' diyerek aldatmış" paylaşımları kısa sürede Twitter'da TT olmuştu.