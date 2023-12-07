Hilal Altınbilek'in en acı günü! Ayakta durmakta zorlandı! Dostları yalnız bırakmadı: Onur Tuna, Kerem Alışık, Kerem Çatay...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Şahane Hayatım dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Hilal Altınbilek'ten kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun uzun zamandır kanser tedavisi gören 66 yaşındaki babası Özdemir Altınbilek, dün akşam vefat etti. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan Altınbilek'i oyuncu dostları yalnız bırakmadı.
ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'daki rolüyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'ten kötü haber geldi.
Hilal Altınbilek'in uzun zamandır kanser tedavisi gören 66 yaşındaki babası Özdemir Altınbilek, dün akşam vefat etti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Özdemir Altınbilek için Kilyos Merkez Erdoğan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir Altınbilek'in cenazesi Kilyos Yolu Mezarlığı'na defnedildi.