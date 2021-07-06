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Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki ünlü sunucu isyan etti

Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki… Serap Paköz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdiğini belirterek operasyon sonrası bir fotoğrafını yayınlamıştı. Estetik konusunda Seda Sayan'ın aracı olduğunu dile getiren Paköz, kısa süre içinde gündem olmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma gelen bir yorum, sunucuyu çileden çıkardı. Yoruma kayıtsız kalamaya Paköz, adeta isyan etti. İşte Serap Paköz'ü sinirlendiren o yorum…

06.07.2021 18:06 - Son Güncelleme: 06.07.2021 18:06
Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki ünlü sunucu isyan etti

Serap Paköz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdiğini belirterek operasyon sonrası bir fotoğrafını yayınlamıştı.

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Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki ünlü sunucu isyan etti

Paylaşımında kısa bir süre önce operasyondan çıktığını belirten Paköz, estetik konusunda Seda Sayan'ın aracı olduğunu da sözlerine eklemişti.

Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki ünlü sunucu isyan etti

"BENİM NEYİM EKSİK?"
Ünlü sunucu, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni. Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu… Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün. Ellerine sağlık Cem'ciğim… Sana çok güveniyorum ve dost olarak da bayılıyorum... Sevgili Seda Sayan Miami'den aradı Cem'i... Teşekkür ederim Sedoşum..." ifadelerini kullanmıştı.

Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki ünlü sunucu isyan etti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma gelen bir yorum ise Serap Paköz'ü çileden çıkardı.

Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki ünlü sunucu isyan etti

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını anlatıp doktoruna teşekkür eden Serap Paköz'e, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." şeklinde yorum yapıldı.