Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki ünlü sunucu isyan etti
Serap Paköz çileden çıktı! Estetikli fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki… Serap Paköz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdiğini belirterek operasyon sonrası bir fotoğrafını yayınlamıştı. Estetik konusunda Seda Sayan'ın aracı olduğunu dile getiren Paköz, kısa süre içinde gündem olmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma gelen bir yorum, sunucuyu çileden çıkardı. Yoruma kayıtsız kalamaya Paköz, adeta isyan etti. İşte Serap Paköz'ü sinirlendiren o yorum…
"BENİM NEYİM EKSİK?"
Ünlü sunucu, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni. Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu… Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün. Ellerine sağlık Cem'ciğim… Sana çok güveniyorum ve dost olarak da bayılıyorum... Sevgili Seda Sayan Miami'den aradı Cem'i... Teşekkür ederim Sedoşum..." ifadelerini kullanmıştı.