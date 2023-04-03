Sera Tokdemir ve Gökhan Göz gecelerde yakalandı! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisiydi Berdan Mardini'nin eşiyle yasak aşk yaşamıştı
Sera Tokdemir ve Gökhan Göz gecelerde yakalandı! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisiydi Berdan Mardini'nin eşiyle yasak aşk yaşamıştı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nu aldatan Gökhan Göz aşk ilanıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Göz'ün paylaşımının ardından eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram paylaşımı 'gönderme' olarak yorumlandı. İş insanı Gökhan Göz, önceki gün Sera Tokdemir ile ilk kez görüntülendi. Bir yıldır tanıştıklarını söyleyen çiftten Sera Tokdemir, "Gökhan'a şarkı yazdım. Aşk böyle bir şeymiş" açıklamasıyla şaşırttı.
03.04.2023 09:03 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:07
Sera Tokdemir ve Gökhan Göz gecelerde yakalandı! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisiydi, Berdan Mardini'nin eşiyle yasak aşk yaşamıştı...
Gülşah Saraçoğlu, Berdan Mardini'nin eski eşiyle yasak aşkı derken Gökhan Göz'ün yeni gözdesi olay! Ünlü mocadı Gülşah Saraçoğlu boş durmadı, sosyal medyadan yaptığı gönderme bomba...
Gülşah Saraçoğlu ile çalkantılı ilişki yaşayıp olaylı bir şekilde ayrılan, ardından Berdan Mardini'nin eşi Fatoş Yelliler ile aşk yaşayan Gökhan Göz aşkını ilan etti.
Sosyal medya hesabından bu kareleri paylaşan Gökhan Göz "Bir ömrüm daha olsa,seni daha erken bulmak için romayı değil Dünyayı yakardım" notuyla dikkat çekti.