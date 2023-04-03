Sarp Apak'ın eşi ve arkadaşı Esra Ruşan ile yakalanmış paniğe kapılmıştı Engin Öztürk... Sarp Apak açıkladı: "Magazine yakalanma korkusuyla..."
Sarp Apak'ın eşi ve arkadaşı Esra Ruşan ile yakalanmış paniğe kapılmıştı Engin Öztürk... Sarp Apak konuyla ilgili ilk kez konuşru. Aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Engin Öztürk İstanbul sokaklarını birbirine kattı. İki kız arkadaşıyla bir mekandan çıkan Öztürk, muhabirleri duymazdan geldi, kızlar ise yüzlerini gizlemeye çalıştı. Ancak parmağında yüzüğü olan ve aracın arkasında yüzünü gizlemeye çalışan ismin Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak olduğu ortaya çıktı. Diğer isim ise bir dönem adı Fırat Çelik'le anılan Esra Ruşan'dı...Geçen hafta gazetecilerden köşe bucak kaçan oyuncu Engin Öztürk ile Esra Ruşan, önceki gece Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Ruşan konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ardından Sarp Apak da eşiyle gecelerde görüntülendi. Apak da yaptığı açıklama ile dikkat çekti.
03.04.2023 09:27 - Son Güncelleme: 03.04.2023 09:30
"MAGAZİNE YAKALANMA KORKUSUYLA..."
Sarp Apak'ın eşi ve arkadaşı Esra Ruşan ile yakalanmış paniğe kapılmıştı Engin Öztürk... Sarp Apak açıkladı.
Aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Engin Öztürk iki kadın arkadaşıyla gecelerde yakalandı. Muhabirlerle köşe kapmaca oynayan üçlü, hareketleriyle kafa karıştırdı.
Oyuncu Engin Öztürk, önceki gece sabaha karşı iki güzelle Ulus'taydı. Özel şoförlü aracında görüntülenen oyuncu, gazetecileri görünce kaçmaya başladı.