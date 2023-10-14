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Ser verip sır vermemeye devam "Şimdi niye söyleyeyim ki!" Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'siz gecelerde

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenen ve böylelikle ilişkileri belgelenen ikili, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Bir yandan da Demir'in ailesinin, Saraçoğlu'nu istemediği haberleri de basında yer almıştı. Çift hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Saraçoğlu önceki akşam gecelerde görüntülendi. Bakın ilişkisi hakkında neler söyledi.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 10:48 Güncelleme 14 Ekim 2023, 10:48
Ser verip sır vermemeye devam Şimdi niye söyleyeyim ki! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’siz gecelerde 1

Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ser verip sır vermemeye devam Şimdi niye söyleyeyim ki! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’siz gecelerde 2

İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından her iki tarafta açıklama yapmaktan kaçınırken ayrılık iddiası duyanlar şaşkına çevirmişti.

Ser verip sır vermemeye devam Şimdi niye söyleyeyim ki! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’siz gecelerde 3

Ancak çiftin ayrılığı kısa sürmüş, Demir sevgilisi Saraçoğlu'nun gönlünü almıştı.

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