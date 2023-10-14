Ser verip sır vermemeye devam "Şimdi niye söyleyeyim ki!" Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'siz gecelerde

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenen ve böylelikle ilişkileri belgelenen ikili, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Bir yandan da Demir'in ailesinin, Saraçoğlu'nu istemediği haberleri de basında yer almıştı. Çift hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Saraçoğlu önceki akşam gecelerde görüntülendi. Bakın ilişkisi hakkında neler söyledi.