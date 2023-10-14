Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren'in el ele doğa yürüyüşü! "Aşkım su diyorum su getiriyor" dediği Mali...

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde de çiftin ayrıldığı iddia edilse de, o iddialar asılsız çıkmıştı. Olay çiftten bu kez el ele doğa yürüyüşü paylaşımı geldi.