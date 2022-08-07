Masterchef Dilara Kavadar iç çamaşırsız pozlarıyla olay! Yıllar önce o dizide oynadığı ortaya çıkmıştı şimdilerde ortalığı yıkıp geçiyor
Masterchef Dilara Kavadar sütyensiz pozlarıyla olay! Yıllar önce o dizide oynadığı ortaya çıkmıştı şimdilerde ortalığı yıkıp geçiyor. Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e katılan Dilara Kavadar'ın kim olduğunu duyanlar şaşkına dönmüştü. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Kavadar, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ile yıllar önce aynı dizide rol alan o küçük kızdan başkası değildi. Ardından DJ sevgilisi ile herkesi şaşırtan Dilara son olaran sütyensiz pozlarıyla gündemde geldi.
07.08.2022 14:25 - Son Güncelleme: 07.08.2022 14:25
Masterchef Dilara Kavadar iç çamaşırsız pozlarıyla olay! Yıllar önce o dizide oynadığı ortaya çıkmıştı şimdilerde ortalığı yıkıp geçiyor...
Birçok sosyal medya kullanıcısına simasıyla tanıdık gelen Dilara Kavadar hakkında sosyal medyada yorumlar yapıldı.
MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, başarılı performansının yanı sıra tanıdık bir isim olmasıyla da gündeme gelmişti.