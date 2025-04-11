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Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşayan Hadise, ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, son konserinde yaptığı açıklamayla iddiaları doğruladı. Öte yandan Hadise'nin ilişkisi biter bitmez yaptığı ilk hamle de dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:58
Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

6 ay önce aşk yaşamaya başlayan çiften kötü haber geldi.

Hadise'den ayrılık açıklaması!

Hadise ve Şenol Sönmez ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Hadise'nin kıskançlık sebebi ile Şenol Sönmez'le tartıştığı bu yüzden de ilişiklisini bitirdiği iddia edildi.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Avrupa turnesi kapsamında Londra'da sahne alan Hadise, ayrılık sonrası ilk açıklamasını dinleyicilerine yaptı.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Şarkıcı, sahnede şunları söyledi: "Bir çiçeği su verirsen beklersin güzel bir şey açar ya öyle! Verdiğin emek ve harcadığın zaman. İşte öyle bir gün geliyor ki artık suyu vermek istemiyorsun.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Çünkü, 'Ben bir çiçeğim deyip, açılmak istiyorum' diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Ben bir çiçeğim ve o gereken suyu kendime veririm"

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Şarkıcı bu sözleri "Her zaman önce kendinizi sevin" diyerek Instagram'dan paylaştı.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

İzleyicilere teşekkür eden Hadise, "Hayatımda yaşadığım koşulsuz şartsız tek aşk seyircimle olan aşk. Sizlere aşığım" diye konuştu.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Hadise, bu açıklama sonrasında 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdi.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

YENİ İMAJ!

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, yönetmen Şenol Sönmez ile ayrılığından hemen sonra imaj tazeledi.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Saçlarını yine sarıya boyatan Hadise'ye için sosyal medyada "Özüne dönmüş" yorumunda bulundu.

Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

İşte Hadise'nin son hali...