Şenol Sönmez’le yollarını ayıran Hadise’den ilk açıklama! Ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.
6 ay önce aşk yaşamaya başlayan çiften kötü haber geldi.
Hadise ve Şenol Sönmez ilişkilerini bitirme kararı aldı.
Hadise'nin kıskançlık sebebi ile Şenol Sönmez'le tartıştığı bu yüzden de ilişiklisini bitirdiği iddia edildi.
Avrupa turnesi kapsamında Londra'da sahne alan Hadise, ayrılık sonrası ilk açıklamasını dinleyicilerine yaptı.
Çünkü, 'Ben bir çiçeğim deyip, açılmak istiyorum' diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Ben bir çiçeğim ve o gereken suyu kendime veririm"
İzleyicilere teşekkür eden Hadise, "Hayatımda yaşadığım koşulsuz şartsız tek aşk seyircimle olan aşk. Sizlere aşığım" diye konuştu.
Hadise, bu açıklama sonrasında 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdi.
YENİ İMAJ!
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, yönetmen Şenol Sönmez ile ayrılığından hemen sonra imaj tazeledi.
Saçlarını yine sarıya boyatan Hadise'ye için sosyal medyada "Özüne dönmüş" yorumunda bulundu.