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Haberler Magazin Kelimeler boğazına dizildi konuşamadı! Yardım yayınına katılan Hadise'nın zor anları! İstek üzerine Ebru Gündeş'le yan yana gelmişti

Kelimeler boğazına dizildi konuşamadı! Yardım yayınına katılan Hadise'nın zor anları! İstek üzerine Ebru Gündeş'le yan yana gelmişti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Hadise de o ünlüler arasında. Önceki gün Hollanda' da bir yardım organizasyonunda depremzedeler için bağış toplayan Hadise, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerinde Türk televizyonlarındaki ortak yayına da katılıp, bağış toplayan isimlerden biri olmuştu. Hollanda'da çalışmalarında devam eden Hadise'nin canlı yayındaki zor anları sosyal medyanın gündeminde.

17.02.2023 09:09 - Son Güncelleme: 17.02.2023 09:19
Kelimeler boğazına dizildi konuşamadı! Yardım yayınına katılan Hadise’nın zor anları! İstek üzerine Ebru Gündeş’le yan yana gelmişti

Türkiye 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerle sarsıldı.

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Kelimeler boğazına dizildi konuşamadı! Yardım yayınına katılan Hadise’nın zor anları! İstek üzerine Ebru Gündeş’le yan yana gelmişti

Büyük yıkımlara yol açan depremin yaraları hep birlikte sarılmaya çalışılıyor.

Kelimeler boğazına dizildi konuşamadı! Yardım yayınına katılan Hadise’nın zor anları! İstek üzerine Ebru Gündeş’le yan yana gelmişti

ÇİFT KOLDAN YARDIM TOPLUYOR

Deprem bölgeleri için ilk günden beri büyük bir dayanışma var.

Kelimeler boğazına dizildi konuşamadı! Yardım yayınına katılan Hadise’nın zor anları! İstek üzerine Ebru Gündeş’le yan yana gelmişti

Hadise de depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Kelimeler boğazına dizildi konuşamadı! Yardım yayınına katılan Hadise’nın zor anları! İstek üzerine Ebru Gündeş’le yan yana gelmişti

"ACIMIZ BÜYÜK"

Radyo kanallarındaki yayına katılan Hadise, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor... Yoğun bir gün... Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz" dedi.

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