Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı adeta babasının kopyası...

Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Uzun yıllar neredeyse kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen babasına benzerliği ile dikkat çekiyor. İşte Şener Şen'in kızı Bengü Şen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...