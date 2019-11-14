Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler hayrete düştü, babasının kopyası! Yeşilçam'ın yıldızının kızı...
Süte Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Davaro ve nicesi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in oynadığı ve hala hafızalarda olan filmlerden bazıları. 77 yaşındaki oyuncu Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırsa da asıl mesleği öğretmenlik. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen özel hayatını hep gözlerden uzak tuttu. Kendisi gibi oyuncu olan Sermin Hürmeriç ile 1989-1997 yılları arasında evli kalan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen'i görenler şaşırıp kalıyor. Babasının aynısı... İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlülerin çocukları.
14.11.2019 11:10
- Son Güncelleme: 14.11.2019 11:29
Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Uzun yıllar neredeyse kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen babasına benzerliği ile dikkat çekiyor. İşte Şener Şen'in kızı Bengü Şen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...
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