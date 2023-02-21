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Haberler Magazin Şenay Gürler’den yürek sızlatan satırlar! “Şimdi çoğu yaşamıyor” deyip Antakya günlerini anlattı! Hatay’da çekilen Kalp Yarası'nın Azade'siydi...

Şenay Gürler’den yürek sızlatan satırlar! “Şimdi çoğu yaşamıyor” deyip Antakya günlerini anlattı! Hatay’da çekilen Kalp Yarası'nın Azade'siydi...

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bir dönem ATV ekranında yayınlanan ve çekimleri Antakya'da gerçekleşen Kalp Yarası dizisinde Azade karakterini canlandıran Şenay Gürler de bölgeyle ilgili yaptığı bir paylaşımla yürek sızlattı. İşte "Şimdi çoğu yaşamıyor" diyen Şenay Gürler'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.02.2023 18:56 - Son Güncelleme: 21.02.2023 18:56
Şenay Gürler’den yürek sızlatan satırlar! “Şimdi çoğu yaşamıyor” deyip Antakya günlerini anlattı! Hatay’da çekilen Kalp Yarası’nın Azade’siydi...

Bir dönem ATV ekranında yayınlanan ve çekimleri Antakya'da gerçekleşen Kalp Yarası dizisinde Azade karakterini canlandıran Şenay Gürler, Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

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Şenay Gürler’den yürek sızlatan satırlar! “Şimdi çoğu yaşamıyor” deyip Antakya günlerini anlattı! Hatay’da çekilen Kalp Yarası’nın Azade’siydi...

Sosyal medya hesabında Hatay'dan kareler yayınlayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bu gece Antakya'da oyunum vardı. Sonra İskenderun, Mersin ve Adana.

Şenay Gürler’den yürek sızlatan satırlar! “Şimdi çoğu yaşamıyor” deyip Antakya günlerini anlattı! Hatay’da çekilen Kalp Yarası’nın Azade’siydi...

"10 AY YAŞADIK ORADA"
Çok heyecanlıydım 1 yıl sonra Antakya'ya gideceğim için. Programlar yaptık Meltem Gülenç ile birlikte. 10 ay yaşadık orada.

Şenay Gürler’den yürek sızlatan satırlar! “Şimdi çoğu yaşamıyor” deyip Antakya günlerini anlattı! Hatay’da çekilen Kalp Yarası’nın Azade’siydi...

Ben hayatımda bu kadar farklı kültürlerin, insanların, dini inançların iç içe geçtiği, başka bir şehirde yaşamadım daha önce.

Şenay Gürler’den yürek sızlatan satırlar! “Şimdi çoğu yaşamıyor” deyip Antakya günlerini anlattı! Hatay’da çekilen Kalp Yarası’nın Azade’siydi...

Cami ve kilise neredeyse yan yanaydı. Birbirlerine nasıl saygılı olduklarını gördüm. Çok güzel insanlarla tanıştım, her anını coşkuyla yaşayan.

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