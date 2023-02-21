Şenay Gürler’den yürek sızlatan satırlar! “Şimdi çoğu yaşamıyor” deyip Antakya günlerini anlattı! Hatay’da çekilen Kalp Yarası’nın Azade’siydi...

Bir dönem ATV ekranında yayınlanan ve çekimleri Antakya'da gerçekleşen Kalp Yarası dizisinde Azade karakterini canlandıran Şenay Gürler, Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından yürek yakan bir paylaşımda bulundu.