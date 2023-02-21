6,4 ve 5,8’lik iki büyük depreme Hatay’da yakalandı! Survivor Sema Aydemir yaşadıklarını anlattı: “Herkes çığlık çığlığaydı...”
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıma yol açtı. 40 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketinin ardından dün Hatay'da bir kez daha korku dolu anlar yaşandı. Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremzedelere yardım için Hatay'da bulunan Survivor Sema Aydemir de yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlattı. İşte "Yanımızdaki binanın duvarları yıkıldı. Biz gece tahliye edildik" diyen Aydemir'in o açıklaması...
21.02.2023 18:12 - Son Güncelleme: 21.02.2023 18:12
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 ili etkileyen iki şiddetli deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Depremin ardından birçok ünlü isim, depremzedelere yardım için bölgeye koştu. Bunlardan biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Sema Aydemir oldu.
Depremzedelere yardım için bölgede bulunan Aydemir, dün meydana gelen Hatay depreminde yaşadıklarını anlattı.