6,4 ve 5,8’lik iki büyük depreme Hatay’da yakalandı! Survivor Sema Aydemir yaşadıklarını anlattı: “Herkes çığlık çığlığaydı...”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 ili etkileyen iki şiddetli deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Depremin ardından birçok ünlü isim, depremzedelere yardım için bölgeye koştu. Bunlardan biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Sema Aydemir oldu.