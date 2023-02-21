Pınar Altuğ “Anlayamadığım bir şeyler oluyor” deyip özel yazışmaları ifşa etti! Gören şaşıp kaldı! Yağmur Atacan’ın eşi takipçilerini uyardı...
6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Oyuncu Yağmur Atacan da deprem sonrası Hatay'a gitti ve depremzedelere yardım taşıdı. Geçtiğimiz günlerde evine dönen Atacan, duygularını sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Eşi gibi depremin ilk gününden bu yana yardım çağrılarında bulunan Pınar Altuğ ise bugün farklı bir paylaşımla gündeme geldi. "Anlayamadığım bir şeyler oluyor" diyen Altuğ özel yazışmaları ifşa etti. Altuğ'un paylaşımlarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
21.02.2023 20:51 - Son Güncelleme: 21.02.2023 20:51
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.