Senarist krizi patlak vermişti! Aziz'in Payidar’ı Murat Yıldırım'dan mesaj var! Diziden ayrılacak mı? 'Yepyeni ve güçlü bir hikaye ile...'
O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon, dram, ve tarihi türündeki Aziz dizisi 28. bölümüyle sezon finali yapmıştı.
Yeni sezonu için gün sayılan Aziz dizisi ile ilgili flaş gelişme! Show TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın yer aldığı dizide yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Murat Yıldırım'ın ayrılacağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncudan mesaj var! 'Yepyeni ve güçlü bir hikaye ile...'
Senarist krizinin yaşandığı diziden başrol oyuncu Murat Yıldırım'ın ayrılacağı iddia edilmişti. Eşi İman Elbani hamile olan ve doğum için Amerika'ya giden Murat Yıldırım'ın senaryo içine sinmediği, bu yüzden de İstanbul'a dönüş tarihi konusunda ekibe net bir bilgi vermediği konuşuldu.
MURAT YILDIRIM'DAN İDDİALARA JET HIZIYLA YANIT GELDİ!
Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Murat Yıldırım şu ifadeleri kullandı;
''Herkese merhaba, bazı haberler gördüm, diziye dönmeyeceğime dair, bunlar doğru değil. Sevgili Eylem Canpolat kalemini çok beğendiğim ve aynı zamanda sevdiğim bir arkadaşım.