Sen misin TOGG'la poz veren Ferman Akgül "Hem kutuplaşmadan şikayetçiler hem de linç ettiriyorlar"
Manga'nın solisti Ferman Akgül'ün TOGG tanıtımından 2 milyon TL aldığı iddia bir anda gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi... Redd grubu üyelerinden Güneş Duru'nun "çakma rockstarlardan biri tanıtım için bir iki milyon TL" alır sözleri sonrası Aylin Aslım'ın bu ismin Ferman Akgül olduğunu iddia etmesi üzerine pek çok tepki geldi.
10.05.2023 09:34 - Son Güncelleme: 10.05.2023 09:34
Manga grubunun solisti Ferman Akgül'ün TOGG'un direksiyonuna geçip verdiği poz, TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılınca rock müziği camiası birbirine girdi.
Ferman Akgül TOGG içerisindeki fotoğrafları yüzünden şu sıralarda linç ediliyor. Mevlüt Tezel köşesinde konuya şu sözlerle yer verdi: