Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden böyle görüntülendi! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz meğer...
Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, temmuz ayında Bodrum tatilinde yakayı ele vermişti. Torba'da görüntülenen ünlü çift o görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Sahnelerin aranan yüzü Sibel Can aylar sonra Emir Sarıgül'le bir kez daha görüntülendi. Gözlerden uzak durmaya çalışan çift kaçmaya çalışsa da olmadı.
11.05.2023 09:44 - Son Güncelleme: 11.05.2023 09:45
Güzelliği, sesi ve dans şovu ile yıllardır sahnelerin aranılan isimlerinden olan Sibel Can son olarak Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk haberleriyle gündem olmuştu.
Daha önce adı spiker Buket Aydın ile anılan Emir Sarıgül, adeta Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokudu ve aşk üçgeninin galibi Sibel Can oldu.